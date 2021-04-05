События

11:32 05.04.2021

В Киеве уже выдали 437 тысяч спецпропусков для проезда в общественном транспорте

2 мин читать
В Киеве уже выдали 437 тысяч спецпропусков для проезда в общественном транспорте

По состоянию на утро понедельника департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации выдал уже 437 тысяч специальных пропусков для пользования общественным транспортом, при этом напечатали их около 500 тысяч, заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Из-за большого количества заявок мы в срочном порядке допечатывали дополнительно 100 тысяч спецпропусков. Сегодня должны выдать еще 63 тысячи пропусков. Для того чтобы все, кому нужны спецпропуска, могли их получить, работники ответственных структурных подразделений и районных госадминистраций работали в оба выходные. Все, кто не получил пропуска, дополучат их в понедельник или вторник", - цитирует Поворозника пресс-служба КГГА.

Замглавы КГГА также напомнил, что в первую очередь спецпропуска получили медицинские работники, спасатели, работники коммунальной, транспортной и социальной сфер, работники торговли и военные.

"Сегодня на маршруты столицы вышли более 1 130 единиц подвижного состава. То есть весь наземный коммунальный общественный транспорт. Метрополитен также работает в обычном режиме, тоже по спецпропускам, но с ограничением на вход. Такая мера необходима для предотвращения скопления пассажиров в вестибюлях и на платформах станций. Маршрутки в городе также работают в режиме спецперевозок. За соблюдением карантинных ограничений в общественном транспорте следят работники полиции и "Муниципальной охраны", - подчеркнул Поворозник.

Как сообщалось, с 5 апреля в столице усилили карантинные ограничения. В городе не работают школы и детские сады, а общественный транспорт доступен только для обеспечения сотрудников предприятий критической инфраструктуры, которые могут воспользоваться им при наличии спецпропуска.

Власти Киева планировали, как и в 2020 году, выдать около 400 тыс. спецпропусков в общественный транспорт на период карантина.

"Воспользоваться общественным транспортом с 5 апреля можно будет исключительно при наличии спецпропуска. Подчеркиваю, спецпропуск - это не проездной билет. За проезд платить нужно. При этом необходимо иметь с собой спецпропуск и документ об удостоверении личности. Напомню, такие пропуски получат в первую очередь работники критической инфраструктуры города. Это - медики, спасатели, работники социальной сферы, транспорта, торговли, коммунальщики и военные", - рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга 2 апреля.

Теги: #киев #кгга #пропуск
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:56 05.04.2021
18-летняя киевлянка через Facebook продавала спецпропуски на транспорт за 200 грн – прокуратура

18-летняя киевлянка через Facebook продавала спецпропуски на транспорт за 200 грн – прокуратура

12:30 05.04.2021
В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидпорог на 18,2%

В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидпорог на 18,2%

09:39 05.04.2021
В Киеве за сутки подтвердили 458 случаев заражения коронавирусом, умерли 32 человека

В Киеве за сутки подтвердили 458 случаев заражения коронавирусом, умерли 32 человека

12:01 04.04.2021
В Киеве за сутки выявили 552 случая заражения коронавирусом, умерли 40 человек

В Киеве за сутки выявили 552 случая заражения коронавирусом, умерли 40 человек

06:42 04.04.2021
В Киеве будут штрафовать за несоблюдение карантина в офисах

В Киеве будут штрафовать за несоблюдение карантина в офисах

17:09 03.04.2021
В Соломенском районе Киева на территории частного дома при установке газового оборудования произошел взрыв,

В Соломенском районе Киева на территории частного дома при установке газового оборудования произошел взрыв,

10:27 03.04.2021
Кличко: в Киеве за сутки 2053 новых больных коронавирусом, умерли 50 человек

Кличко: в Киеве за сутки 2053 новых больных коронавирусом, умерли 50 человек

06:04 03.04.2021
Департамент транспортной инфраструктуры КГГА обратился в полицию из-за объявления в интернете о продаже спецпропусков

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА обратился в полицию из-за объявления в интернете о продаже спецпропусков

19:21 02.04.2021
Киевский городской детский диагностический центр подал предложения в НСЗУ по 5 пакетам, останется в сети коммунальных клиник

Киевский городской детский диагностический центр подал предложения в НСЗУ по 5 пакетам, останется в сети коммунальных клиник

15:17 02.04.2021
Кличко анонсировал новые льготы и преференции для малого и среднего бизнеса в Киеве

Кличко анонсировал новые льготы и преференции для малого и среднего бизнеса в Киеве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд признал решение ОИК №87 о пересчете голосов на двух избирательных участках безосновательным – ОПОРА

Полиция открыла 17 дел в связи с нарушениями на довыборах в Раду на округе № 87

Uber Shuttle временно приостановил работу до конца карантина

За последние сутки в Одесской, Киевской и Херсонской областях не сделали ни одной прививки от коронавируса

В Украине за сутки зафиксировано 10 179 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4 946 человек – Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

МАУ в рамках летней навигации возобновляет рейсы в ряд стран Европы и Азии

В западных областях Украины ожидается похолодание, в остальных регионах – теплая и сухая погода

Суд признал решение ОИК №87 о пересчете голосов на двух избирательных участках безосновательным – ОПОРА

Глава Нацполиции Украины о работе предпринимателей в локдаун: если думаете, что хитрые, то ошибаетесь

Министр Чернышов о школах с уборными на улицах: мы делаем все, чтобы главы ОГА устранили эту позорную практику

Полиция открыла 17 дел в связи с нарушениями на довыборах в Раду на округе № 87

"Батькивщина" будет добиваться от власти выполнения требований врачей и защиты пациентов – Тимошенко

Министр: Из-за сокращения районов высвободится 21 тыс. сотрудников, штатная численность новосозданных райгосадминистраций - 16 тыс. человек

В Индии впервые с сентября выявили более 100 тыс. случаев заражения COVID-19 за сутки

Гройсман требует немедленного созыва чрезвычайного заседания правительства из-за ситуации с COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА