Министр Чернышов о школах с уборными на улицах: мы делаем все, чтобы главы ОГА устранили эту позорную практику

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов заявляет, что министерство работает над тем, чтобы в 2021 году областные государственные администрации решили вопрос с отсутствием уборных в помещениях школ.

"Минрегион обращал внимание на эту проблему в прошлом году. Уверен, что все главы облгосадминистраций работают над тем, чтобы благополучие и комфорт наших детей, обучающихся в учебных заведениях, был соответствующим. В подавляющем большинстве школ эту проблему решили. Я лично посещаю регионы, и могу подтвердить, что таких объектов стало существенно меньше. Но это продолжает находиться в фокусе нашего внимания, и там, где есть какие-то единичные случаи - это будет обязательно исправлено", - сказал Чернышов в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

На уточняющий вопрос, будет ли эта проблема полностью исчерпана в 2021 году, он подчеркнул, что "Министерство делает все, чтобы главы облгосадминистраций, наконец, устранили эту позорную практику".

Как сообщалось, в январе прошлого года бывший министр образования и науки Анна Новосад заявляла, что до конца 2020 года в Украине не останется школ, которые не имеют туалетов в помещении.

В 2019 году в Министерстве регионального развития, строительства и регионального развития и ЖКХ заявляли, что в Украине 10% школ без уборных в помещении.