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11:18 05.04.2021

Полиция открыла 17 дел в связи с нарушениями на довыборах в Раду на округе № 87

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Полиция открыла 17 дел в связи с нарушениями на довыборах в Раду на округе № 87

В связи с возможными избирательными нарушениями на округе №87 в Ивано-Франковской области во время довыборов в Верховную Раду полиция открыла 17 уголовных производств.

"Промежуточные выборы народного депутата Верховной Рады Украины: Ивано-Франковской полиция начала 17 уголовных производств. 12 из них связаны с нарушением избирательного законодательства, еще 5 касаются избирательного процесса. Всего правоохранители получили 113 сообщений о вероятных нарушениях", - говорится в сообщении Нацполиции, размещенном на сайте.

По информации Нацполиии, чтобы обеспечить правопорядок во время промежуточных выборов народного депутата, полицейские Ивано-Франковской усиленно следили за порядком и оперативно реагировали на все сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства.

Как отмечается в сообщении, всего на линию 102 поступило 113 сообщений. После тщательной проверки полученной от граждан информации полицейские составили 12 административных протоколов, которые в основном касались нарушений изготовления или размещения материалов предвыборной агитации.

"Кроме того, следователи и подразделения дознания начали 17 уголовных производств. 12 из них - непосредственно связанные с нарушением избирательного законодательства, 5 - косвенно связаны с нарушением избирательного процесса", - информирует Нацполиция.

В частности, одно уголовное производство открыто по факту препятствования осуществлению избирательного права, работе избирательной комиссии (ч.3 ст.157 Уголовного кодекса Украины); 5 - по фактам подкупа избирателей (ч.4 ст.160 Уголовного кодекса Украины), еще одно - по факту использования поддельных документов (ч.3 ст.358 Уголовного кодекса Украины), 4 - по фактам заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности (ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины).

Кроме того, в сообщении отмечается, что в период с 2 по 3 апреля полицейские начали шесть уголовных производств по фактам хищения избирательных бюллетеней шести участковых избирательных комиссий.

"В ходе досудебного расследования в указанных уголовных производствах проведены осмотры места происшествия в помещении окружной избирательной комиссии, допрошены свидетели, в том числе, представителя кандидата в народные депутаты, трех членов ОИК №87, 64 членов УИК, в том числе председателей, заместителей и секретарей, восемь полицейских, трех официальных наблюдателей, двух журналистов и директора дома культуры, где размещена ОИК. Также запланирован ряд оперативных мероприятий и следственных действий", - говорится в сообщении.

Также в Нацполиции подчеркивают, что полицейские Ивано-Франковской области тщательно изучают сообщения, в том числе информацию в сети Интернет, о возможных нарушениях избирательного законодательства и после проведения первоочередной проверки предоставляют всем событиям правовую квалификацию.

Как сообщалось, на округе №87 в Ивано-Франковской области на довыборах в парламент победу одержал представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов. Его конкуренты представитель от партии "За будущее" Александр Шевченко и представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский набрали 29,69% и, соответственно, 28,86%.

Гражданская сеть "ОПОРА" потретребовала от Национальной полиции расследовать возможное искажение результатов голосования на избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области во время довыборов в Верховную Раду.

Теги: #нарушения #полиция #довыборы
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