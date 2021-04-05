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10:33 05.04.2021

Министр: Из-за сокращения районов высвободится 21 тыс. сотрудников, штатная численность новосозданных райгосадминистраций - 16 тыс. человек

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Министр: Из-за сокращения районов высвободится 21 тыс. сотрудников, штатная численность новосозданных райгосадминистраций - 16 тыс. человек

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов заявляет, что в связи с сокращением количества районов должны высвободиться 21 тыс. сотрудников, а штатная численность новосозданных районных государственных администраций составляет 16 тыс. человек.

"По нашим подсчетам, высвободиться должны 21 тыс. сотрудников всех категорий, а штатная численность новосозданных райгосадминистраций составляет 16 тыс. Что происходит с остальными, и как проходит процесс трудоустройства этих специалистов? В первую очередь, я хочу напомнить, что у нас создано 1 469 территориальных громад, которые сейчас являются тоже очень мощным работодателем и охотно приглашают профессионалов, имеющих опыт работы в райгосадминистрациях. Кстати, они предлагают лучшее материальное обеспечение, чем то, которое было раньше у служащих в районах", - сказал Чернышов в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Министр подчеркнул, что профессиональные сотрудники РГА будут востребованы как со стороны громад, так и со стороны новых райадминистраций, а "слой бюрократов, которые штаны просиживали в РГА", имеет меньше шансов на трудоустройство.

"Подытоживая скажу, что количество служащих, конечно, будет уменьшаться, и это нормально, но качество и эффективность их работы должна повышаться", - заявил Чернышов.

Как сообщалось, в декабре 2020 года Кабинет министров Украины одобрил реорганизацию и создание новых районных государственных администраций.

Теги: #рга #чернышов
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