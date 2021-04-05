События

10:10 05.04.2021

Гройсман требует немедленного созыва чрезвычайного заседания правительства из-за ситуации с COVID-19

3 мин читать
Гройсман требует немедленного созыва чрезвычайного заседания правительства из-за ситуации с COVID-19

Из-за стремительно распространения COVID-19 в Украине и увеличения количества умерших от осложнений болезни, правительство должно немедленно собраться на чрезвычайное заседание, заявил лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", бывший премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман.

В своем обращении, обнародованном в понедельник, Гройсман подчеркнул, что болезнь возникла не вдруг, поэтому Кабмин должен был вовремя подготовить страну, всю инфраструктуру, присоединиться к международным программам по производству вакцин, начатых весной прошлого года, прислушиваться к эффективным советам, однако "вместо этого - только упущенные возможности и множество нерешенных проблем, цена которым - человеческие жизни".

"Проходит год, как в Украину пришел COVID. И сейчас мы вспоминаем родных, близких, знакомых, умерших от этой страшной болезни. Год назад все наши западные партнеры сказали, что они готовятся к вакцинации и к закупке перспективной вакцины. Год назад я лично обратился к главе правительства с просьбой совместно с европейскими партнерами закупить вакцину и защитить украинцев. Получил ответ: "Все нормально, не волнуйтесь, мы над этим вопросом работаем". Ну, возможно, вы и работаете, но то, что мы видим сегодня: люди не вакцинированы, ежедневно мы теряем по 400 человек. Это 12 тысяч человек в месяц. Это небольшой населенный пункт, которых много по Украине ... Больницы переполнены, а врачи падают с ног. В регионах кричат о дефиците кислорода, а правительство делает вид, что ничего не происходит", - подчеркнул экс-премьер.

Он также обратил внимание на "провал программы вакцинации", которое фактически закрывает Украину для всего цивилизованного мира.

"А это не только социальный аспект - невозможность путешествий, например, но и большое экономический влияние, которое почувствует каждый - от рабочего до пенсионера", - подчеркнул политик.

Он призвал власть позаботиться о здоровье украинской армии, бойцы которой "должны быть здоровыми, чтобы отражать российскую агрессию, которая нависает и грозит дальнейшими активными действиями" и потребовал созыва чрезвычайного заседания правительства, на котором должен быть разработан новый план противодействия пандемии.

"Я требую чрезвычайного заседания правительства, чтобы были приняты необходимые решения и людям был представлен план. Не только записаться в "Дию" и стать в очередь на вакцинацию, а четко понимать, кто и где будет вакцинирован. Надо снять все ограничения на вакцинацию, чтобы все украинцы, которые стоят в очередях и хотят вакцинироваться, могли вакцинироваться. Для этого нам нужны миллионы вакцин, которые вы, правительство, должны обеспечить. Это ваша обязанность – такая же, как и обязанность других правительств, которые достигли миллионных вакцинаций и защитили своих граждан. У нас нет времени ждать". – подчеркнул Гройсман.

Он отметил, что "каждый день приносит нам огромные потери, поэтому правительство должно действовать четко".

"А если правительство не способно действовать - надо созвать Совет национальной безопасности и обороны. Ситуация критическая. Украина едва ли не единственная страна в демократической Европе не способная обеспечить защиту собственных граждан! Это недопустимо", - заявил экс-премьер.

Он также обратился ко всем политикам с призывом "действовать и воплощать нужны стране решения независимо от политических предпочтений, а также призвал украинцев беречься самым, не забывать о масках, соблюдение дистанции и не бояться прививок".

"Пока политики будут делать то, что должны были сделать еще полгода назад, мы, граждане, должны защищать сами себя. Я прошу и призываю: не бойтесь вакцинации. Если есть возможность - вакцинируйтесь, носите маски, соблюдайте дистанцию. Берегите себя и своих близких. У нас другого выхода нет. Давайте вместе остановим пандемию", - резюмировал Гройсман.

Теги: #гройсман #covid_19 #инициатива
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:11 04.04.2021
Франция наращивает темпы вакцинации населения

Франция наращивает темпы вакцинации населения

11:09 04.04.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 130,7 млн, число жертв - 2,84 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 130,7 млн, число жертв - 2,84 млн

14:13 01.04.2021
Президент Германии привился вакциной AstraZeneca

Президент Германии привился вакциной AstraZeneca

13:55 01.04.2021
Сеул представил МОК инициативу о совместном проведении Олимпийских игр-2032 с Пхеньяном

Сеул представил МОК инициативу о совместном проведении Олимпийских игр-2032 с Пхеньяном

13:02 01.04.2021
Заболеваемость COVID-19 в Украине стабилизируется на протяжении двух недель - KSE

Заболеваемость COVID-19 в Украине стабилизируется на протяжении двух недель - KSE

18:15 31.03.2021
В Молдове введен режим ЧП из-за COVID-19

В Молдове введен режим ЧП из-за COVID-19

17:07 31.03.2021
Нардеп Дунда призвал проверить всех депутатов Рады на наличие гражданства РФ

Нардеп Дунда призвал проверить всех депутатов Рады на наличие гражданства РФ

13:41 31.03.2021
Кабмин предлагает учредить премию им.Бориса Патона за вклад в украинскую науку

Кабмин предлагает учредить премию им.Бориса Патона за вклад в украинскую науку

09:16 31.03.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 128 млн, число жертв - 2,8 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 128 млн, число жертв - 2,8 млн

10:00 30.03.2021
В Украине снова пик заболеваемости. Какой лучше делать тест на ковид

В Украине снова пик заболеваемости. Какой лучше делать тест на ковид

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Uber Shuttle временно приостановил работу до конца карантина

За последние сутки в Одесской, Киевской и Херсонской областях не сделали ни одной прививки от коронавируса

В Украине за сутки зафиксировано 10 179 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4 946 человек – Степанов

Президент ввел в силу решение СНБО о санкциях против контрабандистов

Зеленский подписал указ о вакцинации населения от коронавируса

ПОСЛЕДНЕЕ

"Батькивщина" будет добиваться от власти выполнения требований врачей и защиты пациентов – Тимошенко

Министр: Из-за сокращения районов высвободится 21 тыс. сотрудников, штатная численность новосозданных райгосадминистраций - 16 тыс. человек

В Индии впервые с сентября выявили более 100 тыс. случаев заражения COVID-19 за сутки

Чернышов прогнозирует принятие изменений в Конституцию в части децентрализации в 2021 году

Uber Shuttle временно приостановил работу до конца карантина

В Киеве за сутки подтвердили 458 случаев заражения коронавирусом, умерли 32 человека

За последние сутки в Одесской, Киевской и Херсонской областях не сделали ни одной прививки от коронавируса

Ряд реестров Минюста переехал на новую платформу

В Украине за сутки зафиксировано 10 179 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4 946 человек – Степанов

В Нововолынске в шахте оборвался лифт, госпитализированы 9 шахтеров, - мэр

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА