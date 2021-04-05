Гройсман требует немедленного созыва чрезвычайного заседания правительства из-за ситуации с COVID-19

Из-за стремительно распространения COVID-19 в Украине и увеличения количества умерших от осложнений болезни, правительство должно немедленно собраться на чрезвычайное заседание, заявил лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", бывший премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман.

В своем обращении, обнародованном в понедельник, Гройсман подчеркнул, что болезнь возникла не вдруг, поэтому Кабмин должен был вовремя подготовить страну, всю инфраструктуру, присоединиться к международным программам по производству вакцин, начатых весной прошлого года, прислушиваться к эффективным советам, однако "вместо этого - только упущенные возможности и множество нерешенных проблем, цена которым - человеческие жизни".

"Проходит год, как в Украину пришел COVID. И сейчас мы вспоминаем родных, близких, знакомых, умерших от этой страшной болезни. Год назад все наши западные партнеры сказали, что они готовятся к вакцинации и к закупке перспективной вакцины. Год назад я лично обратился к главе правительства с просьбой совместно с европейскими партнерами закупить вакцину и защитить украинцев. Получил ответ: "Все нормально, не волнуйтесь, мы над этим вопросом работаем". Ну, возможно, вы и работаете, но то, что мы видим сегодня: люди не вакцинированы, ежедневно мы теряем по 400 человек. Это 12 тысяч человек в месяц. Это небольшой населенный пункт, которых много по Украине ... Больницы переполнены, а врачи падают с ног. В регионах кричат о дефиците кислорода, а правительство делает вид, что ничего не происходит", - подчеркнул экс-премьер.

Он также обратил внимание на "провал программы вакцинации", которое фактически закрывает Украину для всего цивилизованного мира.

"А это не только социальный аспект - невозможность путешествий, например, но и большое экономический влияние, которое почувствует каждый - от рабочего до пенсионера", - подчеркнул политик.

Он призвал власть позаботиться о здоровье украинской армии, бойцы которой "должны быть здоровыми, чтобы отражать российскую агрессию, которая нависает и грозит дальнейшими активными действиями" и потребовал созыва чрезвычайного заседания правительства, на котором должен быть разработан новый план противодействия пандемии.

"Я требую чрезвычайного заседания правительства, чтобы были приняты необходимые решения и людям был представлен план. Не только записаться в "Дию" и стать в очередь на вакцинацию, а четко понимать, кто и где будет вакцинирован. Надо снять все ограничения на вакцинацию, чтобы все украинцы, которые стоят в очередях и хотят вакцинироваться, могли вакцинироваться. Для этого нам нужны миллионы вакцин, которые вы, правительство, должны обеспечить. Это ваша обязанность – такая же, как и обязанность других правительств, которые достигли миллионных вакцинаций и защитили своих граждан. У нас нет времени ждать". – подчеркнул Гройсман.

Он отметил, что "каждый день приносит нам огромные потери, поэтому правительство должно действовать четко".

"А если правительство не способно действовать - надо созвать Совет национальной безопасности и обороны. Ситуация критическая. Украина едва ли не единственная страна в демократической Европе не способная обеспечить защиту собственных граждан! Это недопустимо", - заявил экс-премьер.

Он также обратился ко всем политикам с призывом "действовать и воплощать нужны стране решения независимо от политических предпочтений, а также призвал украинцев беречься самым, не забывать о масках, соблюдение дистанции и не бояться прививок".

"Пока политики будут делать то, что должны были сделать еще полгода назад, мы, граждане, должны защищать сами себя. Я прошу и призываю: не бойтесь вакцинации. Если есть возможность - вакцинируйтесь, носите маски, соблюдайте дистанцию. Берегите себя и своих близких. У нас другого выхода нет. Давайте вместе остановим пандемию", - резюмировал Гройсман.