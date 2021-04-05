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09:50 05.04.2021

Uber Shuttle временно приостановил работу до конца карантина

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Uber Shuttle временно приостановил работу до конца карантина

Пилотный сервис компании Uber (США) Uber Shuttle, запущенный в Киеве в 2019 году, с понедельника, 5 апреля, приостановил работу на время локдауна, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

"Чтобы помочь предотвратить распространение коронавируса и защитить благополучие нашего сообщества, мы следуем указаниям властей и приостанавливаем поездки с Uber Shuttle до дальнейшего уведомления. При этом обычный сервис Uber останется доступным для пользователей, которым необходимы безопасные средства передвижения", - отметили в пресс-службе компании.

Для всех пользователей, которые имели активный пакет Shuttle в аккаунте Uber состоянию на понедельник 5 апреля, компания автоматически продлит срок действия пакета, когда сервис возобновит свою работу.

Uber также прокоммуницировал с пользователями сервиса, отметив, что сообщит пользователям, как только маршруты снова будут доступными.

Теги: #shuttle #uber
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