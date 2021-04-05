В Киеве за сутки подтвердили 458 случаев заражения коронавирусом, умерли 32 человека

За последние сутки в Киеве обнаружили 458 заболевших COVID-19, от осложнений болезни умерли 32 жителя столицы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"+458 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 167 668). 277 женщин в возрасте от 18 до 99 лет. 157 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет. 11 девочек от 2 до 16 лет и 13 мальчиков от 26 дней до 17 лет. + 32 летальных случая от вируса (всего 3 617)", - написал Кличко в Telegram-канале в понедельник.

Киевский мэр уточнил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (151), Дарницком (88) и Деснянском (72) районах столицы.

Кличко также отметил, что за последние сутки в столичные больницы госпитализировали 61 пациента с COVID-19, а также 409 киевлян с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

При этом, за последние сутки коронавирус преодолели 7 киевлян. За все время пандемии болезнь победили уже 107 559 жителей столицы.