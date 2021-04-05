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09:28 05.04.2021

За последние сутки в Одесской, Киевской и Херсонской областях не сделали ни одной прививки от коронавируса

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За последние сутки в Одесской, Киевской и Херсонской областях не сделали ни одной прививки от коронавируса

В течение последних суток в Украине от коронавируса вакцинировали 1 258 человек, при этом в Одесской, Киевской и Херсонской областях за последние сутки не сделали ни одной прививки, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"1 258 человек привито против COVID-19 за сутки 4 апреля 2021 в Украине. 291 824 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 291 822 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека", - написал Степанов в Facebook в понедельник.

В то же время, лидерами по количеству сделанных прививок являются Харьковская (250 вакцинаций за сутки) и Львовская (110) области, а также город Киев (130). В остальных регионах количество вакцинаций находится в пределах от 10 до 88 прививок в сутки.

Теги: #вакцинация
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