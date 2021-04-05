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09:15 05.04.2021

Ряд реестров Минюста переехал на новую платформу

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Ряд реестров Минюста переехал на новую платформу

Ряд отдельных реестров Министерства юстиции Украины, в частности, Государственный реестр прав на недвижимое имущество, Госреестр обременений движимого имущества и автоматизированная система исполнительного производства переведены на новую, более современную платформу, что должно положительно повлиять на скорость и качество их работы.

Как сообщил министр юстиции Денис Малюська, это также позволит использовать новые инструменты для разработки необходимого программного обеспечения.

"Наконец имеем хорошую новость: все упомянутые реестры переехали с 32-разрядной платформы Unity Base на новую, 64-разрядную Unity Base Justice x64. Это означает существенное увеличение производительности, повышения отказоустойчивости и новые современные иструменты для разработки. Короче говоря, должен летать", - написал Малюська в Facebook в понедельник.

Он также предупредил граждан о возможных временных сбоях в работе реестров, которые будут "оперативно устраняться" специалистами.

Теги: #реестры #минюст #платформа
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