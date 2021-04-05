В Украине за сутки зафиксировано 10 179 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4 946 человек – Степанов

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 10 179 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 4 946 человек, умерло 254 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"10 179 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 05 апреля 2021 года. В частности, заболела 431 ребенок и 152 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 275 человек; летальных случаев - 254; выздоровело – 4 946 человек", – написал Степанов на своей странице в Facebook в понедельник утром.

Днем ранее, 4 апреля было зафиксировано 13 738 новых случаев инфицирования COVID-19, 3 апреля зафиксировали новый количество заболевших – 20 341 новый случай инфицирования COVID-19, 2 апреля было зафиксировано 19 893 новых случаев инфицирования COVID-19, 1 апреля сообщалось о 17 569 новых случаях, 31 марта фиксировали 11 226 новых случаев инфицирования COVID-19, 30 марта было 10 533 новых случая инфицирования COVID-19, 29 марта сообщалось о 8 346 новых случаях, 28 марта было зафиксировано 11 932 новых случая инфицирования COVID-19, 27 марта фиксировали 17 424 новых случая инфицирования.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 755 888 человек, 34 587 пациентов скончались, 1 352 139 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1155), Львовской (1121), Днепропетровской (1003), Одесской (660), Киевской (619) областях.

Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/