В Китае за сутки был зафиксирован рекордный за два месяца рост числа инфицированных COVID-19 - Госкомздрав КНР

За истекшие сутки в Китае выявлено 32 новых случая заражения коронавирусом, что является самым высоким показателем за последние два месяца, сообщил в понедельник Госкомитет здравоохранения КНР.

Из всех новых инфицированных 17 прибыли из-за рубежа, 15 заразившихся внутри страны обнаружены в городе Жуйли граничащей с Мьянмой, Лаосом и Вьетнамом южной провинции Юньнань, информировал комитет.

При этом отмечается, что новых смертельных случаев не зафиксировано.

О первых девяти выявленных больных в Юньнани власти Китая сообщили 31 марта. Все они были обнаружены в Жуйли, который стал эпицентром распространения инфекции на провинциальном уровне. На сегодняшний день в провинции зафиксирован 51 случай заражения COVID-19 - 48 внутренних и три ввозных.

Правительство Жуйли ввело домашний карантин для всех городских жителей, приостановлена работа ряда предприятий, ужесточен контроль над нелегальным пересечением границы Китая.

Всего в Китае за время пандемии зафиксировано 90 тыс. 305 заразившихся, 4 тыс. 636 случаев летального исхода и 85 тыс. 431 излечившийся. Еще 238 больных продолжают лечение в больницах.