На Буковине выявлено 254 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

УКРАИНА-ЧЕРНОВИЦКАЯ-КОРОНАВИРУС

Киев. 5 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В Черновицкой области за сутки зафиксировали 254 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выздоровело 219 человек, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в воскресенье инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 04 апреля, выздоровело 219 человек, 50 789 - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 71 670 случаев болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 1 428 человек.

Источник: https://www.facebook.com/SergiiOsachuk/