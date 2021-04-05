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07:02 05.04.2021

На Буковине выявлено 254 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

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На Буковине выявлено 254 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

УКРАИНА-ЧЕРНОВИЦКАЯ-КОРОНАВИРУС

 

Киев. 5 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В Черновицкой области за сутки зафиксировали 254 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выздоровело 219 человек, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в воскресенье инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 04 апреля, выздоровело 219 человек, 50 789 - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 71 670 случаев болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 1 428 человек.

Источник: https://www.facebook.com/SergiiOsachuk/

Теги: #коронавирус #украина #черновицкая
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