Первый диалог министров обороны и иностранных дел Японии и Германии запланирован на апрель - СМИ

Первый японо-германский диалог министров обороны и иностранных дел в формате "2+2" должен пройти в виртуальном режиме в апреле, сообщила в понедельник японская газета "Иомиури" со ссылками на ряд источников.

Издание пишет, что стороны "обсудят вопросы обороны и "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона" перед лицом все более напористого Китая".

Встреча, предположительно, состоится 16 апреля, отмечает газета.

В августе Южно-Китайское море в рамках азиатского похода должен пересечь фрегат военно-морских сил Германии, что станет первым с 2002 года появлением германского военного корабля в этом районе мирового океана.

Газета South China Morning Post ранее сообщала, что своё военное присутствие в Южно-Китайском море укрепляет Франция. Как заявили французские ВМС, 18 февраля вертолётоносец Tonnerre и фрегат Surcouf покинули порт базирования в Тулузе и на три месяца отправились в Тихоокеанский регион.

По данным СМИ, корабли Франции должны будут дважды пересечь Южно-Китайское море, а в мае присоединятся к совместным японо-американским учениям. Наблюдатели считают, что Париж принял такое решение под давлением со стороны Вашингтона.

Ситуация в Южно-Китайском море продолжает оставаться в поле зрения мировой прессы, политиков и военных разных стран. Действия Пекина в регионе и его отношения с Тайванем, регулярное демонстративное появление американских военных кораблей и самолетов в районе островов, принадлежность которых оспаривают Китай и несколько стран региона, добавляют напряженности в сложившуюся там ситуацию.