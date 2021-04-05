События

04:22 05.04.2021

Первый диалог министров обороны и иностранных дел Японии и Германии запланирован на апрель - СМИ

2 мин читать
Первый диалог министров обороны и иностранных дел Японии и Германии запланирован на апрель - СМИ

Первый японо-германский диалог министров обороны и иностранных дел в формате "2+2" должен пройти в виртуальном режиме в апреле, сообщила в понедельник японская газета "Иомиури" со ссылками на ряд источников.

Издание пишет, что стороны "обсудят вопросы обороны и "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона" перед лицом все более напористого Китая".

Встреча, предположительно, состоится 16 апреля, отмечает газета.

В августе Южно-Китайское море в рамках азиатского похода должен пересечь фрегат военно-морских сил Германии, что станет первым с 2002 года появлением германского военного корабля в этом районе мирового океана.

Газета South China Morning Post ранее сообщала, что своё военное присутствие в Южно-Китайском море укрепляет Франция. Как заявили французские ВМС, 18 февраля вертолётоносец Tonnerre и фрегат Surcouf покинули порт базирования в Тулузе и на три месяца отправились в Тихоокеанский регион.

По данным СМИ, корабли Франции должны будут дважды пересечь Южно-Китайское море, а в мае присоединятся к совместным японо-американским учениям. Наблюдатели считают, что Париж принял такое решение под давлением со стороны Вашингтона.

Ситуация в Южно-Китайском море продолжает оставаться в поле зрения мировой прессы, политиков и военных разных стран. Действия Пекина в регионе и его отношения с Тайванем, регулярное демонстративное появление американских военных кораблей и самолетов в районе островов, принадлежность которых оспаривают Китай и несколько стран региона, добавляют напряженности в сложившуюся там ситуацию.

Теги: #япония #германия #диалог #министры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:25 04.04.2021
МИД Германии и Франции обеспокоены случаями нарушения перемирия на востоке Украины

МИД Германии и Франции обеспокоены случаями нарушения перемирия на востоке Украины

04:46 03.04.2021
США, Япония и Южная Корея подтвердили готовность к согласованию позиций по КНДР - Белый дом

США, Япония и Южная Корея подтвердили готовность к согласованию позиций по КНДР - Белый дом

02:02 03.04.2021
Президент ФРГ призвал граждан настроиться на жесткие ограничения в свете пандемии коронавируса

Президент ФРГ призвал граждан настроиться на жесткие ограничения в свете пандемии коронавируса

20:48 02.04.2021
Кулеба обсудил с главой МИД Германии военную эскалацию со стороны России

Кулеба обсудил с главой МИД Германии военную эскалацию со стороны России

17:52 02.04.2021
Германия закроет три ТЭС к концу 2021 года

Германия закроет три ТЭС к концу 2021 года

07:26 31.03.2021
Советники по нацбезопасности президентов США, Японии и Южной Кореи обсудят внешнеполитические приоритеты - Белый дом

Советники по нацбезопасности президентов США, Японии и Южной Кореи обсудят внешнеполитические приоритеты - Белый дом

00:47 31.03.2021
Макрон и  Меркель призвали РФ  взять на себя обязательство по стабилизации режима прекращения огня на Донбассе

Макрон и  Меркель призвали РФ  взять на себя обязательство по стабилизации режима прекращения огня на Донбассе

15:58 26.03.2021
Spiegel сообщает об атаке хакеров на немецких парламентариев

Spiegel сообщает об атаке хакеров на немецких парламентариев

11:39 26.03.2021
Медики Германии вакцинировали от коронавируса 10% населения страны

Медики Германии вакцинировали от коронавируса 10% населения страны

03:54 26.03.2021
Госсекретарь США предупредил главу МИД Германии о возможных действиях в связи с "Северным потоком 2"

Госсекретарь США предупредил главу МИД Германии о возможных действиях в связи с "Северным потоком 2"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Президент ввел в силу решение СНБО о санкциях против контрабандистов

Зеленский подписал указ о вакцинации населения от коронавируса

В ОП раскрыли повестку официального визита Зеленского в Катар

Очередь судов, ожидающих прохода в Суэцком канале, сократилась до 120-ти

Зеленский с женой посетят Катар с официальным визитом

ПОСЛЕДНЕЕ

В Гуантанамо закрыли секретный объект "Лагерь 7", заключенные переведены в другой блок

Суд признал незаконным пересчет голосов на двух участках на 87 округе в Прикарпатье - Шевченко

Разумков высказал отдельное мнение при голосовании за санкции против контрабандистов  на заседании  СНБО

Кулеба и Боррель обсудили дестабилизирующие действия России на Донбассе и в Крыму - МИД

Боррель пригласил Кулебу принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС 19 апреля

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Азербайджане снизился после антирекорда накануне

В Молдове зафиксировано менее 700 новых случаев COVID-19

На Донбассе не зафиксировано нарушений режима прекращения огня с начала суток – штаб ООС

"Слуга народа" призывает правоохранителей дать оценку нарушениям на 87-м округе - Корниенко

Находящийся под домашним арестом иорданский принц планировал дестабилизировать ситуацию в стране с иностранной помощью - глава МИД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА