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00:57 05.04.2021

Суд признал незаконным пересчет голосов на двух участках на 87 округе в Прикарпатье - Шевченко

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Суд признал незаконным пересчет голосов на двух участках на 87 округе в Прикарпатье - Шевченко

Окружной административный суд Ивано-Франковска признал решение ОИК №87 о пересчете голосов на двух участках незаконным, сообщил представитель от партии "За будущее" Александр Шевченко.

"Суд признал решение о пересчете бюллетеней УИК 260028 (с. Монастырчаны) Незаконным! Окружная избирательная комиссия не имела права брать на перерасчет этот участок без соответствующих на то оснований!", - написал  Шевченко на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Шевченко также добавил, что суд принял решение о незаконности пересчета голосов на еще одном участке - №260012 (с. Горохолин Лес).

"Окружная избирательная комиссия не имела права отправлять на перерасчет этот участок только по причине отсутствия на пакете с избирательной документацией названия вида выборов", - отметил он.

Как сообщалось, на округе №87 в Ивано-Франковской области на довыборах в парламент победу одержал представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов. Его конкуренты представитель от партии "За будущее" Александр Шевченко и представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский набрали 29,69% и, соответственно,

Теги: #украина #суд #выборы
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