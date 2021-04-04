Разумков высказал отдельное мнение при голосовании за санкции против контрабандистов на заседании СНБО

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков высказал отдельное мнение о введении санкций против украинских кампаний и граждан на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

«В отношении российских кампаний я поддержал санкции в полном объеме. Что касается украинских граждан, украинских компаний… Если мы вводим против них санкции, то это должно быть по результатам задержаний, вручения подозрений, возможно, уже решения суда», - сказал Разумков в эфире телеканала «Украина-24» вечером в воскресенье.

Он напомнил, что согласно закону о санкциях их нельзя применять к украинским гражданам и компаниям.

Как сообщалось, СНБО ввел санкции против лиц, признанных контрабандистами по результатам проведенного спецслужбами исследования. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в силу это решение СНБО.

Санкции введены на три года против десяти физических лиц, а также против 79 компаний.