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22:22 04.04.2021

Кулеба и Боррель обсудили дестабилизирующие действия России на Донбассе и в Крыму - МИД

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Кулеба и Боррель обсудили дестабилизирующие действия России на Донбассе и в Крыму - МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель во время телефонного разговора обсудили обсудили дестабилизирующие действия России на Донбассе и в Крыму, Боррель пригласил украинского коллегу принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС 19 апреля, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

«Дмитрий Кулеба проинформировал собеседника о дестабилизирующих действиях России, в частности системном обострении ситуации с безопасностью в Донецкой и Луганской областях и в Крыму, нежелание РФ подтвердить приверженность режиму прекращения огня, наращивание военного присутствия вблизи границ нашего государства, интенсивное распространение дезинформации», - говорится в сообщении, на официальном сайте МИД Украины в воскресенье.

Глава дипломатии ЕС заверил украинского коллегу в неизменной поддержке ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Жозеп Боррель заверил Дмитрия Кулебу в неизменной поддержке ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины: «Европейский Союз с вами»», - подчеркнули в МИД.

Также Боррель пригласил главу украинской дипломатии принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС 19 апреля.

«Министр принял приглашение», - подытожили в МИД.

Теги: #разговор #ес #украина #министр
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