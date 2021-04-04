Боррель пригласил Кулебу принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС 19 апреля

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель обсудили обострение Россией ситуации безопасности, Боррель пригласил украинского коллегу принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС 19 апреля.

«Ключевая тема разговора с Жозепом Боррелем - обострение Россией ситуации безопасности. «ЕС с вами» - так глава дипломатии ЕС заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и пригласил меня принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС 19 апреля», - написал Кулеба в своем аккаунте в Твиттере вечером в воскресенье.

Источник: https://twitter.com/DmytroKuleba