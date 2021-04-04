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20:08 04.04.2021

В Молдове зафиксировано менее 700 новых случаев COVID-19

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В Молдове зафиксировано менее 700 новых случаев COVID-19

В воскресенье в Молдове зарегистрировано 693 новых случая заражения коронавируса, скончались 44 пациента, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"В воскресенье было обработано 3 176 теста. В результате выяснилось, что 693 результата оказались положительными. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 235 087", - отмечается в сообщении.

Накануне в Молдове фиксировалось 1 258 новых случаев заражения коронавирусом.

Из медицинских учреждений в воскресенье было выписано 1 532 человека. Всего с начала пандемии в Молдове от коронавируса излечились 215 091 человек.

В воскресенье скончались 44 пациента с диагнозом COVID-19. Число жертв пандемии в Молдове возросло до 5 136 человек.

"На сегодняшний день в медицинские учреждения госпитализировано 3 996 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из которых 319 находятся в крайне тяжелом состоянии, 53 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На домашнем лечении находится 9 645 человек с легкими формами COVID-19, а 19 122 человека - под наблюдением семейного врача", - отмечает пресс-служба Минздрава.

31 марта парламент Молдовы принял решение о введении на всей территории республики чрезвычайного положения на период с 1 апреля по 30 мая. В соответствии с принятым решением, комиссия по чрезвычайному положению утвердила ряд новых ограничений, которые вступили в силу с 3 апреля.

В частности, передвижение граждан в городах Кишинев и Бельцы запрещено в период с 23:00 до 5:00. На период ЧП запрещены также любые торжества, в том числе официальные церемонии регистрации брака или регистрации новорожденных. Лица, находящиеся в общественных местах, должны иметь при себе удостоверение личности. Запрещено проводить митинги, собрания и другие массовые акции. Все учебные заведения перешли на обучение в режиме онлайн.

При этом комиссия не ввела никаких ограничений и рекомендаций относительно мест большого скопления людей - торговых центров, рынков, церквей и общественного транспорта. По мнению специалистов, именно этим места представляют наибольшую опасность распространения вируса.

Теги: #данные #молдова #коронавирус
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