События

18:42 04.04.2021

На Донбассе не зафиксировано нарушений режима прекращения огня с начала суток – штаб ООС

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На Донбассе не зафиксировано нарушений режима прекращения огня с начала суток – штаб ООС

Российские наемники с начала текущих суток не нарушали режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение суток, 4 апреля, нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано", - сказано в сообщении штаба ООС на своей странице в соцсети Facebook.

Кроме того, украинская сторона СЦКК сообщает о нарушениях со стороны противника, согласно отчету СММ ОБСЕ.

"Участились случаи, когда патрулям СММ ОБСЕ запрещали проезд через блокпост вооруженных формирований Российской Федерации. 2 апреля, на блокпосту российско-оккупационных войск, вблизи Александровки, патрулю СММ запретили проезд без досмотра автомобилей. Представители ОБСЕ вынуждены были вернуться на неподконтрольную правительству Украины территорию в Донецк…БПЛА СММ снова подвергались воздействию помех сигнала GPS вследствие глушения при выполнении запланированных полетов вдоль всей линии разграничения", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #украина #донбасс #ситуация
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