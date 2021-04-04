"Слуга народа" призывает правоохранителей дать оценку нарушениям на 87-м округе - Корниенко

Политическая партия "Слуга народа" призывает правоохранительные органы провести непредвзятое расследование правонарушений на избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области во время довыборов в Верховную Раду, сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" председатель политсилы Александр Корниенко.

"Партия "Слуга народа" потребует честного и непредвзятого расследования всех многочисленных уголовных производств по 87-му округу", - заявил Корниенко.

Он подчеркнул, что оппоненты "Слуги народа" во время избирательной кампании на 87-м округе пытались применить "самые грязные технологии: скупку голосов, карусели, махинации с избирательными списками, а потом для легализации этого организовывали хаос в окружной избирательной комиссии и фактически заблокировали установление итогов голосования".

По словам Корниенко, принципиальная позиция доверенных лиц кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка позволила отправить 20 участков на пересчет. "Пересчет показал реальную ситуацию: день голосования и подсчет на участках прошли с большим количеством процедурных нарушений, часть из которых тянет на вполне конкретные статьи Уголовного кодекса для председателей и членов УИК. Голосование на участках признавали недействительными из-за отсутствия контрольных листов, что может свидетельствовать о махинациях с избирательной урной и из-за нарушений со списками для голосования на дому. Это может быть показателем вброса бюллетеней. Члены и председатели УИК "подвозили" с собой документацию, которой не хватало, тогда как она должна быть в мешках на ОИК", - объяснил Корниенко.

Председатель партии "Слуга народа" отметил, что пересчет голосов показал попытку полной фальсификации со стороны оппонента. "Сейчас отклонено уже 6 из 19 исков об отмене пересчета участков. Это свидетельствует о слабой юридической позиции нашего оппонента, которую он неоднократно дополняет громкими криками в ОИК", - обратил внимание Корниенко.

Он также подчеркнул, что в ситуации относительно сфальсифицированных протоколов, которую подают как "историю с пропавшими бюллетенями", должны разбираться не "диванные эксперты", а необходимо дать четкий ответ обществу: существовали ли такие бюллетени и за кого были эти голоса, были ли манипуляции с перекладыванием бюллетеней или переписыванием протоколов, что происходило на участках и на их пути в ОИК, и в конце концов происходило каждую ночь в ОИК, как и в первые два дня.

"Вопросов больше, чем ответов, и правоохранители должны обязательно дать на них ответ", - добавил Корниенко.

Как сообщалось, на округе №87 в Ивано-Франковской области на довыборах в парламент победу одержал представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов. Его конкуренты - представитель от партии "За майбутне" Александр Шевченко и представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский - набрали 29,69% и 28,86% соответственно.