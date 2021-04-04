Находящийся под домашним арестом иорданский принц планировал дестабилизировать ситуацию в стране с иностранной помощью - глава МИД

Иорданский принц Хамза ибн Хусейн - сводный брат короля Иордании - в заговоре с иностранными государствами планировал дестабилизировать обстановку в стране, сообщил журналистам глава МИД Иордании Айман Сафади.

Дипломат на пресс-конференции подтвердил арест около 20 человек, которые планировали переворот. Однако он не назвал, какие иностранные государства были в заговоре с принцем.

Принц Хамза находится под домашним арестом. В видеозаписи, переданной британской телерадиокорпорации BBC его адвокатом, принц обвинил власти в коррупции и некомпетентности.

По его словам, властям не понравился ряд проведённых им встреч и публикации в соцсетях, так как принц там критиковал руководство страны, в том числе, короля Иордании Абдаллу II.

Ранее Украина выразила поддержку королю Иордании Абдалле ІІ и заявила, что ожидает подробностей относительно событий, произошедших в стране.

"Тревожные новости из Иордании. Полностью поддерживаем Короля Абдаллу. Уверены, что он гарантирует стабильность, безопасность и развитие государства. С нетерпением ждем детали событий и желаем народу Иордании мира и процветания", - сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского утром в воскресенье, 4 апреля.