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18:03 04.04.2021

Находящийся под домашним арестом иорданский принц планировал дестабилизировать ситуацию в стране с иностранной помощью - глава МИД

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Находящийся под домашним арестом иорданский принц планировал дестабилизировать ситуацию в стране с иностранной помощью - глава МИД

Иорданский принц Хамза ибн Хусейн - сводный брат короля Иордании - в заговоре с иностранными государствами планировал дестабилизировать обстановку в стране, сообщил журналистам глава МИД Иордании Айман Сафади.

Дипломат на пресс-конференции подтвердил арест около 20 человек, которые планировали переворот. Однако он не назвал, какие иностранные государства были в заговоре с принцем.

Принц Хамза находится под домашним арестом. В видеозаписи, переданной британской телерадиокорпорации BBC его адвокатом, принц обвинил власти в коррупции и некомпетентности.

По его словам, властям не понравился ряд проведённых им встреч и публикации в соцсетях, так как принц там критиковал руководство страны, в том числе, короля Иордании Абдаллу II.

Ранее Украина выразила поддержку королю Иордании Абдалле ІІ и заявила, что ожидает подробностей относительно событий, произошедших в стране.

"Тревожные новости из Иордании. Полностью поддерживаем Короля Абдаллу. Уверены, что он гарантирует стабильность, безопасность и развитие государства. С нетерпением ждем детали событий и желаем народу Иордании мира и процветания", - сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского утром в воскресенье, 4 апреля.

Теги: #планы #принц #арест #иордания
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