Порошенко: Лучшая гарантия для безопасности Украины – Вашингтонский договор

Лучшей гарантией для безопасности украинского государства является Вашингтонский договор 1949 года, который положил начало Североатлантическому альянсу - объединению стран "свободного и демократического мира", уверен пятый президент Украины, народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Петр Порошенко.

"Вместе с НАТО Украина продолжает давать отпор российскому агрессору и стоит на острие восточного фланга НАТО. Уверен в том, что лучшая гарантия безопасности для Украины - это Вашингтонский договор 1949 года", - заявил Порошенко в обращении, обнародованном по случаю годовщины создания НАТО в Facebook.

Он также отметил, что преодолеть вызовы, стоящие перед мировым сообществом можно только благодаря сотрудничеству и координации усилий разных стран.

"Сколько бы лет не прошло с момента создания НАТО, и как сильно не изменился бы мир, ценность совместного противодействия вызовам только возросла. Как и укрепилась вера в эффективность и действенность скоординированных международных усилий для их преодоления", - подчеркнул Порошенко.

От также поздравил членов Альянса с годовщиной и поделился уверенностью в то, что рано или поздно "Украина станет неотъемлемой частью Североатлантического альянса", чему его фракция будет всячески способствовать.