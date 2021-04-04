Президент ввел в силу решение СНБО о санкциях против контрабандистов

Президент Украины Владимир Зеленский указом ввел в силу решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее введение санкций против лиц, признанных контрабандистами по результатам проведенного спецслужбами исследования.

Соотвествующий указ №140/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" был обнародован на сайте президента в воскресенье.

Как сообщает пресс-служба президента, этим решением СНБО поддержал внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других санкций сроком на три года относительно десяти физических лиц.

"Глава государства, рассказывая о решении СНБО в своем видеообращении, отмечал, что впервые в истории Украины вводятся персональные санкции, в частности заблокированы активы и имущество лиц, которых, по аналитическим данным СБУ, аппарата СНБО, можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды", - говорится в сообщении.

По словам президента, это первая десятка, но "точно не последняя".

Глава государства добавил, что, по расчетам экспертов, убытки из-за контрабанды достигают 300 млрд грн, которые недополучил государственный бюджет.

Также, согласно решению СНБО, санкции были применены к 79 компаний.

"Кабинет министров вместе с СБУ и Национальным банком Украины должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности указанных ограничительных мер. Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер", - подчеркивают в Офисе президента.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) впервые в истории Украины ввел персональные санкции против десяти контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются "лидерами" в этой отрасли.

Санкции СНБО коснулись компаний, связанных с Вадимом Альпериным, Александром Чудаковым, Виктором Шерманом, Александром Кравченко, Владимиром Дидухом, Иваном Бокало, Валерием Пересоляком, Юрием Кушниром, Орестом Фирманюком и Александром Ериминчуком. Против перечисленных граждан также были введены персональные санкции "за контрабандизм".