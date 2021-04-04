В течение последней недели российские наемники на Донбассе продолжают провоцировать военнослужащих Вооруженных Сил Украины, прибегая к использованию "циничного и запрещенного вооружения", говорится в сообщении штаба Операции объединенных сил в воскресенье.

"На этой неделе в районе поселка Широкино вражеские войска активизировали свои действия и использовали запрещенное Женевскими конвенциями вооружение. Враг в последнее время прибегает к совершенно циничным, хоть и не новым способам, - это дистанционное минирование", - сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что в последнее время в пределах ответственности одного из подразделений отдельной бригады морской пехоты было обнаружено "самодельное взрывное устройство - игрушечный детский самолет, начиненный взрывчатым веществом, который прилетел по ветру со стороны противника".

"Казалось бы, невинная детская игрушка. При стягивании "кошкой" сдетонировала. Умелые действия военнослужащих сохранили жизнь и здоровье личного состава", - сообщают в штабе ООС.

Там подчеркивают, что подобные случаи применения противником самодельных взрывных устройств не редкость в районе проведения операции Объединенных сил.

"С 2014 года на востоке страны зафиксировано более 300 инцидентов с применением противником самодельных взрывных устройств. Как и противопехотные мины, они являются оружием не избирательного действия и продолжают наносить большой вред не только военным, но и гражданскому населению", - резюмируют в штабе.