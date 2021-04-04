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16:15 04.04.2021

Зеленский рассчитывает на поддержку партнеров из НАТО в процессе предоставления Украине ПДЧ

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Зеленский рассчитывает на поддержку партнеров из НАТО в процессе предоставления Украине ПДЧ

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на поддержку партнеров, являющихся членами Североатлантического альянса, в процессе предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО.

Соответствующее заявление украинский президент сделал в своем обращении, обнародованном в Twitter по случаю годовщины создания Организации Североатлантического договора.

"Поздравляю партнеров из НАТО с годовщиной Североатлантического договора! Жду расширения нашего практического сотрудничества для укрепления евроатлантической безопасности. Рассчитываю на поддержку союзников в предоставлении ПДЧ Украине. Армия Украины сильная и продолжает необходимые реформы", - подчеркнул глава государства.

Ранее главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак выразил мнение, что вступление Украины в НАТО не только усилит государство, которое за последние годы стало "щитом Европы", но и значительно укрепит сам Альянс.

В свою очередь министр обороны Украины Андрей Таран в своем поздравительном обращении к НАТО также отметил, что курс Украины на полноправное членство в Альянсе остается стратегическим приоритетом и закреплен в Конституции.

 

Теги: #зеленский #нато
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