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15:11 04.04.2021

Франция наращивает темпы вакцинации населения

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Франция наращивает темпы вакцинации населения

Главный стадион во французском Лионе "Олимпик Лион" открылся как центр массовой вакцинации от коронавируса во время пасхальных выходных, тысячи людей проводят праздник в очереди за инъекциями в других районах страны, сообщает агентство Associated Press (AP) из Парижа.

Стадион обеспечил около 200 добровольцев, чтобы помочь медицинскому персоналу с массовой вакцинацией. Власти ожидают, что в течение первых трех дней на стадионе будет проводиться 3 тыс. прививок ежедневно.

Правительство прилагает усилия по активизации кампании вакцинации населения на фоне нового всплеска случаев заражения COVID-19. Президент Эмманюэль Макрон заявил, что "во время вакцинации нет праздников или выходных".

Французские военные объявили, что со вторника откроют семь центров вакцинации для гражданского населения.

Как пишет АР, Франция по-прежнему отстает от Великобритании и Соединенных Штатов в плане вакцинации, тем не менее ее темпы нарастают. В стране уже введено 12 млн доз вакцин, в том числе почти 1 млн - за последние три дня.

Во Франции с начала пандемии COVID-19 зафиксировано 4,8 млн случаев заражения и 96,6 тыс. смертельных исходов.

Теги: #вакцинация #covid_19 #франция
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