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14:58 04.04.2021

В ОП раскрыли повестку официального визита Зеленского в Катар

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В ОП раскрыли повестку официального визита Зеленского в Катар

В ходе официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Катар украинская сторона намерена обсудить ряд экономических, энергетических и сельскохозяйственных проектов совместного сотрудничества, сообщил внештатный советник главы Офиса президента Украины Тимофей Милованов.

"Во время визита в Катар будут обсуждаться вопросы продовольственной безопасности, экспорта в Катар и в регион через Катар продукции сельского хозяйства, совместные инвестиции в разведку добычи газа в Украине, а также поставки сжиженного газа из Катара, инвестиции и концессионные проекты в инфраструктуре, энергетике, агро и других отраслях, инвестиции в украинские стартапы, участие в приватизации в Украине, вопросы помощи с безопасностью на Чемпионате по футболу в Катаре, ситуация с COVID-19, сотрудничество в направлении кибербезопасности", - рассказал Милованов агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, совместные с Катаром проекты "позволят увеличить инвестиции в Украине, создать дополнительные рабочие места, нарастить международную торговлю и усилить позиции на международных рынках".

Милованов добавил, что "Катар является для Украины долгосрочным стратегическим партнером, а визит главы Украинского государства позволить очертить основные приоритеты этого партнерства".

Как сообщалось, 5 апреля Зеленский с супругой Еленой посетят Государство Катар.

Теги: #зеленский #милованов #катар
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