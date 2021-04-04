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14:15 04.04.2021

Украинские правоохранители провели контрдиверсионные мероприятия в Донецкой области

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Украинские правоохранители провели контрдиверсионные мероприятия в Донецкой области

Спецназовцы Национальной гвардии, подразделения Национальной полиции, Службы безопасности Украины, Государственной фискальной службы и Государственной пограничной службы Украины осуществили оперативно-профилактическую отработку нескольких населенных пунктов Донецкой области, сообщает пресс-служба группировки НГУ в Объединенных силах.

"Мобильные блокпосты силовиков проверили транспортные средства на наличие предметов, которые могут представлять угрозу и опасность. А также - совершили фильтрационно-изоляционные меры населенных пунктов и их окрестностей. Поисковые группы обошли особо опасные участки", - говорится в сообщении, обнародованном в воскресенье.

Отмечается, что в ходе этих мероприятий было выявлено несколько подозрительных граждан, у которых найдены вещества похожи на наркотические, а также - приостановлено браконьерскую деятельность отдельных лиц на территории населенных пунктов, где велась отработка.

"В свою очередь, сотрудники ГФС установили факт ведения хозяйственной деятельности без регистрации субъекта хозяйственной деятельности, а именно: горюче-смазочные материалы общим объемом 500 л, зерновые культуры, несколько тракторов, грузовое авто и сельскохозяйственное оборудование на общую сумму около 3 миллионов гривен. Найденное изъято по подозрению в нарушении ст. 265 КУоАП до принятия соответствующего решения суда в соответствии с действующим законодательством", - указали правоохранители.

Они подчеркивают, что проведенные меры, которые будут продолжаться и в дальнейшем, были направлены на предупреждение и пресечение возможных фактов разведывательно-диверсионной, террористической и иной противоправной деятельности противника в прифронтовых населенных пунктах Донецкой и Луганской областей.

 

Теги: #донецкая_область #нгу #мероприятия
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