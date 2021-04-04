В Киеве за сутки выявили 552 случая заражения коронавирусом, умерли 40 человек

За последние сутки в Киеве зафиксировали 552 случая заболевания COVID-19, от осложнений болезни умерли 40 киевлян, сообщил столичный мэр Виталий Кличко в воскресенье.

"+552 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (всего 167 210). 331 женщина в возрасте от 18 до 87 лет. 200 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет. 10 девочек от 2 до 17 лет и 11 мальчиков от 12 дней до 14 лет. +40 летальных случаев от вируса (всего 3 585)", - сообщил Кличко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (136), Днепровском (123) и Деснянском (91) районах столицы.

Также киевский мэр отметил, что за последние сутки в столичные больницы доставили 69 человек с COVID-19. Еще 573 жителей столицы госпитализировали с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

68 киевлян за последние сутки победили коронавирус. За все время пандемии от него вылечились уже 107 552 жителя столицы.