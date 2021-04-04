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11:44 04.04.2021

Глава Минобороны поблагодарил НАТО за поддержку Украины

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Глава Минобороны поблагодарил НАТО за поддержку Украины

Министр обороны Украины Андрей Таран поблагодарил Североатлантический Альянс (НАТО) и государства-члены за всестороннюю поддержку, оказываемую Украине.

"Хочу выразить нашу искреннюю благодарность НАТО и государствам-членам за всестороннюю поддержку, оказываемую Украине, для укрепления нашего оборонного потенциала и совершенствования оперативных возможностей Вооруженных сил Украины. За последние семь лет Украина твердо отстаивает не только свою независимость, но и безопасность и стабильность Европы, выступает мощным форпостом на восточном фланге НАТО", - говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Таран отметил, что курс Украины на полноправное членство в НАТО остается стратегическим приоритетом и закреплен в Конституции. "Весной 2021 года мы вновь убеждаемся в безальтернативности выбора европейской и евроатлантической интеграции, понимаем ценность безопасности и цивилизованного сотрудничества со странами, которые являются стабильными, предсказуемыми и демократическими партнерами", - сказано в сообщении.

По словам министра, Альянс был надежным партнером Украины в вопросах безопасности с момента обретения Украинским государством независимости, а отношения основывались на общих интересах и ценностях.

Также отмечается, что особенно актуальными и важными для страны являются вопросы проблематики коллективной безопасности.

Министр подчеркнул, что для членства в НАТО необходимо реформировать общество и экономику, организовать армию. "Процесс вступления в Альянс - прозрачный. В НАТО вступают не страны и не правительства, а демократические общества и национальное согласие, детерминированные новым сознанием и сознательным выбором. Ведь Альянс никого не принуждает к вступлению. Желание войти в НАТО является личным делом каждого государства", - сказано в сообщении.

По мнению Тарана, евроатлантический выбор Украины открывает новые перспективы сотрудничества с развитыми странами мира, предоставляет возможности безопасности и экономического развития, укрепления позиций Украины в мировой системе международных отношений и является лучшим способом реализации национальных интересов.

"Наши евроатлантические перспективы сегодня зависят только от нас. В евроатлантическом интеграционном процессе каждой страны наступает момент, когда из внешнеполитического вопрос он превращается в ряд конкретных и достаточно сложных задач политики внутренней", - сказано в сообщении.

На первый план выходят технические нужды, в частности имплементация сотен нормативных актов, чтобы правила, по которым функционирует государственный оборонный сектор, политика и экономика, были такими же, как в Альянсе. "Поэтому решением расширенной коллегии Министерства обороны Украины, которая состоялась в декабре прошлого года, 2021-й год объявлен годом евроатлантической трансформации", - сказал Таран.

"Внедрение стандартов НАТО является дорожной картой развития наших структур, поскольку стандарты Альянса является лучшим стандартам военной сферы и мы берем именно их для реализации внутренних реформ", - добавил министр.

Также глава Минобороны рассчитывает на более интенсивный этап отношений Украины с Североатлантическим Альянсом. "Нам нужна мощная поддержка для выполнения задач повестки дня нашего государства в соответствии с нашими планами и программами с НАТО", - резюмировал он.

Теги: #минобороны #таран #украина #нато
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