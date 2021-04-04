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11:39 04.04.2021

Хомчак: Вступление Украины в НАТО усилит Альянс

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Хомчак: Вступление Украины в НАТО усилит Альянс

Вступление Украины в Североатлантический альянс (НАТО) не только усилит наше государство, но и значительно укрепит сам Альянс, заявил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак в своем обращении по случаю дня создания Организации Североатлантического договора.

"Вступление нашего государства в НАТО укрепит не только Украину - оно также усилит Организацию Североатлантического договора. За последние годы Вооруженные Силы Украины стали настоящим щитом Европы, а наша страна - активным контрибьютором евроатлантической безопасности", - цитирует Хомчака пресс-центр Генерального штаба ВСУ в воскресенье в Facebook.

В своем обращении украинский генерал отметил, что Альянс, который был создан 4 апреля 1949 года для обеспечения мира и стабильности в мире, за последние годы стал главным стратегическим партнером Украины.

"Сегодня Вооруженные Силы Украины активно сотрудничают с НАТО по всем ключевым направлениям оборонной реформы. Мы эффективно используем доступные для государств-партнеров механизмы и инструменты сотрудничества, которое углубилось с получением нашей страной статуса партнера по расширенных возможностей. Такой статус, кроме Украины, имеют Австралия, Грузия, Иордания, Финляндия и Швеция. Мы работаем над наполнением этого формата отношений практическим содержанием", - подчеркнул Хомчак.

Он уточнил, что основными направлениями взаимодействия между Украиной и НАТО является активизация военного диалога на стратегическом уровне, сотрудничество с Альянсом в Черноморском регионе, интенсификация коллективных мероприятий подготовки войск (сил), в том числе участие в учениях НАТО по тематике статьи 5 Североатлантического договора, обмен информацией, а также расширение представительства в многонациональных органах военного управления НАТО.

"Такое сотрудничество носит мирный характер, работает на укрепление обороноспособности Украины и всесторонне способствует достижению военных критериев обретения полноправного членства в Альянсе", - отметил главнокомандующий ВСУ.

Он сообщил, что в 2021 году украинская армия примет участие в пятнадцати многонациональных учениях за пределами страны и девяти на нашей территории.

"Мы продолжаем участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности под руководством НАТО в Косово и Афганистане, также рассматривается вопрос присоединения к операциям (миссий) в Ираке и "Морской охранник" в Средиземном море", - добавил Хомчак.

Генерал также поздравил партнеров Украины с годовщиной создания Альянса и пожелал восстановления мира и стабильности во всем мире.

 

Теги: #годовщина #хомчак #нато
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