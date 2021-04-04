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11:09 04.04.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 130,7 млн, число жертв - 2,84 млн

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 130,7 млн, число жертв - 2,84 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро воскресенья составило 130 млн 784 тыс. 257, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 846 тыс. 403, выздоровели более 104 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Бразилия и Индия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 30 млн 671 тыс. 843 инфицированных COVID-19, зафиксировано 554 тыс. 779 летальных исходов, излечились более 23 млн человек.

На второй позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 12 млн 953 тыс. 597 заболевших, из них умерли 330 тыс. 193 человек, вылечились более 11 млн.

Третье место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 12 млн 485 тыс. 509, число скончавшихся - 164 тыс. 623, поправились более 11 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 366,9. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 710 человек, Бразилии - 1 тыс. 546, Индии - 118.

Теги: #covid_19 #мир
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