Жителя Львовской области госпитализировали после взрыва боеприпаса времен Второй мировой войны

Жителя Львовской области госпитализировали с множественными ранениями в результате взрыва боеприпаса времен Второй мировой войны, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.

По данным департамента, инцидент произошел днем 3 апреля в селе Конотопы Червоноградского района. 33-летний местный житель во дворе собственного дома разбирал боеприпас времен Второй мировой войны и во время разбора произошел взрыв.

В результате взрыва мужчина получил ранение нижней челюсти, ему почти оторвало кисть левой руки, медики зафиксировали также множественные осколочные ранения грудной клетки, живота и бедра.

Раненого госпитализировали во Львовскую больницу скорой помощи.

С места события изъяли 92 пустые гильзы, 42 предмета, похожие на боеприпасы, и 21 предмет, похожий на снаряды к боеприпасам времен Второй мировой войны.

Полиция проводит следствие по факту взрыва.