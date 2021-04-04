Шевченко намерен обжаловать в суде результаты пересчета голосов, готовит иски

Кандидат в народные депутаты на довыборах в парламент на округе №87 от партии "За майбутне" Александр Шевченко намерен обжаловать в суде результаты пересчета голосов и готовит судебные иски.

"Наша команда готовит апелляцию на это решение. Борьба продолжается! Впереди еще два десятка участков", - написал Шевченко на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, на округе №87 в Ивано-Франковской области на довыборах в парламент победу одержал представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов. Его конкуренты Шевченко и представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский набрали 29,69% и, соответственно, 28,86%.