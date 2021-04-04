ВО "Свобода" призвала провести перевыборы на округе №87 из-за нарушений

Всеукраинское объединение "Свобода" призывает к проведению перевыборов на округе №87 в Ивано-Франковской области в связи с нарушениями, заявил лидер политсилы Олег Тягнибок.

"…Результаты довыборов в Верховную Раду Украины на 87-м округе не признаем и требуем провести перевыборы, а виновных в фальсификации и срыве волеизъявления общины Прикарпатья - привлечь к ответственности согласно действующему законодательству", - написал Тягнибок в своем Телеграм-канале в воскресенье.

По его словам, в Надворнянском округе № 87 применялся админресурс и прямое давление народных депутатов на членов окружной избирательной комиссии.

Ранее сообщалось, что 30 марта кандидат в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №87 (г.Надворная Ивано-Франковская область), представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский заявлял о зафиксированных массовых нарушениях в ходе промежуточных выборов и требует признать их результаты недействительными с объявлением перевыборов.