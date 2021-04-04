С начала текущих суток российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали

С начала текущих суток российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра, 4 апреля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сказано в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

В штабе отмечают, что количество обстрелов за прошедшие сутки увеличились до 10.

В районе оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от н.п. Пески, наемники открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а недалеко от поселка Гнутово - из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи н.п. Авдеевка, Широкино и Водяное, что на Приазовье, наемники осуществляли обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Также отмечается, что за прошедшие сутки недалеко от н.п. Шумы, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", произошел подрыв на неизвестном минно-взрывном устройстве в результате которого, боевую травму несовместимую с жизнью получил военнослужащий ОС.