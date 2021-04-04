События

08:31 04.04.2021

С начала текущих суток российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали

1 мин читать
С начала текущих суток российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали

С начала текущих суток российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра, 4 апреля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сказано в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

В штабе отмечают, что количество обстрелов за прошедшие сутки увеличились до 10.

В районе оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от н.п. Пески, наемники открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а недалеко от поселка Гнутово - из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи н.п. Авдеевка, Широкино и Водяное, что на Приазовье, наемники осуществляли обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Также отмечается, что за прошедшие сутки недалеко от н.п. Шумы, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", произошел подрыв на неизвестном минно-взрывном устройстве в результате которого, боевую травму несовместимую с жизнью получил военнослужащий ОС.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:22 04.04.2021
В Украине за сутки зафиксировано 13 738 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 4 657 человек

В Украине за сутки зафиксировано 13 738 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 4 657 человек

08:00 04.04.2021
На округе №87 в Ивано-Франковской области на довыборах в парламент победил Вирастюк

На округе №87 в Ивано-Франковской области на довыборах в парламент победил Вирастюк

07:42 04.04.2021
Зеленский поздравил верующих западного обряда с праздником Пасхи

Зеленский поздравил верующих западного обряда с праздником Пасхи

06:42 04.04.2021
В Киеве будут штрафовать за несоблюдение карантина в офисах

В Киеве будут штрафовать за несоблюдение карантина в офисах

04:36 04.04.2021
В Одесской области задержан водитель легкового автомобиля, совершивший наезд на троих пешеходов

В Одесской области задержан водитель легкового автомобиля, совершивший наезд на троих пешеходов

01:36 04.04.2021
Минздрав сертифицировал производимый на "Запорожстали" кислород как лекарственное средство

Минздрав сертифицировал производимый на "Запорожстали" кислород как лекарственное средство

00:25 04.04.2021
МИД Германии и Франции обеспокоены случаями нарушения перемирия на востоке Украины

МИД Германии и Франции обеспокоены случаями нарушения перемирия на востоке Украины

00:23 04.04.2021
Степанов назвал "вопросом национальной безопасности" производство Украиной вакцин против Covid-19

Степанов назвал "вопросом национальной безопасности" производство Украиной вакцин против Covid-19

22:37 03.04.2021
В "Опоре" сообщают о нарушениях еще на двух участках округа №87 в Ивано-Франковской области

В "Опоре" сообщают о нарушениях еще на двух участках округа №87 в Ивано-Франковской области

21:40 03.04.2021
Маркарова: Украина хотела бы большей вовлеченности США ко всем форматам коммуникаций

Маркарова: Украина хотела бы большей вовлеченности США ко всем форматам коммуникаций

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 13 738 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 4 657 человек

Российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в воскресенье, погиб один боец ВСУ – штаб ООС

Кравчук: украинская делегация не будет участвовать в переговорах политической подгруппы ТКГ, пока ОБСЕ не добьётся исключения "общественной экспертки" от ОРДО

На Донбассе вблизи Шум погиб украинский военный

В учебном центре "Десна" в Черниговской области застрелился контрактник

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп поздравил сторонников с наступающей Пасхой и напомнил, что не считает честными выборы 2020 года

В Нидерландах приостановили использование вакцины AstraZeneca

В Молдове зарегистрировано 1 258 новых случаев заражения коронавирусом - меньше, чем накануне

Над организацией встречи президентов Зеленского и Байдена работают

Российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в воскресенье, погиб один боец ВСУ – штаб ООС

Кулеба и глава ОБСЕ обсудили наращивание войск РФ вблизи границ Украины

Кравчук: украинская делегация не будет участвовать в переговорах политической подгруппы ТКГ, пока ОБСЕ не добьётся исключения "общественной экспертки" от ОРДО

На Донбассе вблизи Шум погиб украинский военный

В Соломенском районе Киева на территории частного дома при установке газового оборудования произошел взрыв,

В Азербайджане зафиксирован рекордный с начала года прирост новых случаев заражения COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА