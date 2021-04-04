В Украине за сутки зафиксировано 13 738 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 4 657 человек

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 13 738 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 4 657 человек, умерло 258 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"13 738 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 4 апреля 2021 года. В частности, заболели 504 ребенка и 216 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 5 160 человек; летальных случаев - 258; выздоровело – 4 657 человек", – написал Степанов на своей странице в Facebook в воскресенье утром.

Днем ранее, 3 апреля зафиксировали новый количество заболевших – 20 341 новый случай инфицирования COVID-19, 2 апреля было зафиксировано 19 893 новых случаев инфицирования COVID-19, 1 апреля сообщалось о 17 569 новых случаях, 31 марта фиксировали 11 226 новых случаев инфицирования COVID-19, 30 марта было 10 533 новых случая инфицирования COVID-19, 29 марта сообщалось о 8 346 новых случаях, 28 марта было зафиксировано 11 932 новых случая инфицирования COVID-19, 27 марта фиксировали 17 424 новых случая инфицирования.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 745 709 человек, 34 333 пациентов скончались, 1 347 193 человек выздоровели.