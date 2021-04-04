Президент Украины Владимир Зеленский поздравил верующих западного обряда с праздником Пасхи.

"Сегодня верующие западного обряда отмечают Пасху. Желаю верующим западного обряда благополучия, здоровья и веры, которая исполняется и делает жизнь в разнообразной Украине комфортной", - написал Зеленский на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что для украинцев это уже второй год, когда из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений необходимо отметить этот праздник дома.

"Это уже вторая Пасха, которую мы должны провести дома, и ради собственного же здоровья и здоровья родных смотреть богослужения по телевидению и в соцсетях, а не посещать церкви. Помните: молитва сильная и дома. И этот новый вызов - испытание, из которого мы обязательно выйдем сильнее", - подчеркнул президент.

Он добавил, что "из ежедневных установок формируются приоритеты. В конце концов, и ценности, которые определяют настроение общества, его стремления и акценты в планах на будущее".

Это время, чтоб на мгновение остановиться и вспомнить о важности общения и взаимной поддержки. А еще - понимание между людьми, уважения и принятия нового, вызовов и инаковости", - подытожил Зеленский.