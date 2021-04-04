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06:42 04.04.2021

В Киеве будут штрафовать за несоблюдение карантина в офисах

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 Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан предупредил столичных работодателей о штрафах за нарушение карантинных ограничений в офисах, большинство из которых продолжили работать в полном объеме, несмотря на карантин.

"К сожалению, 85% коллективов работали в полном объеме, в помещениях не соблюдают дистанцию, режима ношения масок. Поэтому мы будем штрафовать таких работодателей минимум на 34 тыс. грн", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, на прошлой неделе в Киеве проверили работу организованных коллективов, как государственных, так и частных. Оказалось, что в большинстве офисов нарушаются карантин.

Рубан отметил, что в случае обнаружения нарушений на место будут направлять правоохранителей.

Теги: #киев #нарушения #карантин #украина #штрафы
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