События

04:36 04.04.2021

В Одесской области задержан водитель легкового автомобиля, совершивший наезд на троих пешеходов

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В Одесской области правоохранители задержали водителя легкового автомобиля, совершившего наезд на троих пешеходов и скрывшегося с места аварии, сообщила пресс-служба патрульной полиции области.

"Водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на трех пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу и скрылся с места происшествия. В результате аварии 19-летнего и двух 18-летних ребят с телесными повреждения доставлены в больницу. При обследовании улиц города патрульные обнаружили автомобиль с характерным повреждением лобового стекла.

Общаясь с инспекторами, водитель признался, что совершил ДТП и скрылся с места происшествия.

Правоохранители передали правонарушителя следователю для выяснения обстоятельств происшествия.

Теги: #пешеходы #наезд #украина #одесская_область
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