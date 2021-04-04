В Одесской области задержан водитель легкового автомобиля, совершивший наезд на троих пешеходов

В Одесской области правоохранители задержали водителя легкового автомобиля, совершившего наезд на троих пешеходов и скрывшегося с места аварии, сообщила пресс-служба патрульной полиции области.

"Водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на трех пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу и скрылся с места происшествия. В результате аварии 19-летнего и двух 18-летних ребят с телесными повреждения доставлены в больницу. При обследовании улиц города патрульные обнаружили автомобиль с характерным повреждением лобового стекла.

Общаясь с инспекторами, водитель признался, что совершил ДТП и скрылся с места происшествия.

Правоохранители передали правонарушителя следователю для выяснения обстоятельств происшествия.