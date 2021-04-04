Минздрав сертифицировал производимый на "Запорожстали" кислород как лекарственное средство

Министерство здравоохранения Украины сертифицировало производимый на "Запорожском металлургическом комбинате" кислород как лекарственное средство для медицинского применения, сообщил генеральный директор предприятия Александр Мироненко.

"Кислород, производимый на "Запорожстали", сертифицирован МОЗ как лекарственное средство для медицинского лечения! Не вдаваясь в подробности насколько непросто было пройти все круги бюрократического ада, скажу только - оно того стоит! Хочу поблагодарить Муса Магомедова за помощь и содействие в ускорении процесса", - написал Мироненко в Facebook.

Он отметил, что первые две тонны жидкого медицинского кислорода «Запорожстали» уже отправлено в городские больницы Запорожья.

"Хочу подчеркнуть: бизнес "Запорожстали" - это реализация металла, медицинский кислород для нас - не предмет получения дохода, мы отдаем его больницам бесплатно в надежде, что это жизненно важная помощь спасать людей", - отметил Мироненко.