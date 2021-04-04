Степанов назвал "вопросом национальной безопасности" производство Украиной вакцин против Covid-19

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал "вопросом национальной безопасности" производство Украиной собственных вакцин против коронавируса Covid-19.

"Сегодня, когда в мире идет настоящая война за вакцины, когда правительства стран накладывают запреты на экспорт законтрактованных и проплаченных нами партий вакцин, выход один - начать производить свою", - написал Степанов на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, для этого необходимо внести изменения в законодательство и предоставить приоритет при госзаказе украинским фармпроизводителям.

"Они готовы вкладывать в это средства, но им нужны гарантии - что государство будет покупать именно у них, потому что конкурировать с крупными фармпроизводителями по цене они не смогут", - подчеркнул министр

Степанов предположил, что украинская вакцина может быть дороже, "но я считаю, что мы должны на это пойти. Потому что это - вопрос национальной безопасности".