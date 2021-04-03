События

22:37 03.04.2021

В "Опоре" сообщают о нарушениях еще на двух участках округа №87 в Ивано-Франковской области

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На округе №87 в Ивано-Франковской области уже на шести избирательных участках зафиксировали нарушения голосования, сообщает Гражданская сеть "Опора".

"ОИК насчитала на участке №261029 при Александре Шевченко 299 голосов, в то время как на упаковке указано 402 голоса. Один бюллетень в пачке оказался с отметкой другого Александра Шевченко (1974 г.р.)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что перед началом подсчета глава УИК заявила, что упаковка повреждена, есть пустое пространство в пакетах с бюллетенями за Шевченко, что члены УИК не ставили подписи в упаковочном скотче. "Поэтому, по мнению членов УИК, пакет открывался. На место вызвали полицию", - подчеркнули в "Опоре".

Теги: #нарушения #прикарпатье #украина #выборы
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