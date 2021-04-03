Маркарова: Украина хотела бы большей вовлеченности США ко всем форматам коммуникаций

Украина хотела бы большей вовлеченности США ко всем форматам коммуникаций, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Мы также хотели бы… большей вовлеченности США ко всем форматам. И я думаю, что это также найдет отклик у нашего стратегического партнера", - сказала Маркарова в субботнем интервью изданию "Радио Свобода".

Она также выразила убежденность в возможном усилении санкций против Российской Федерации со стороны США.

"Я думаю, что если Россия и дальше будет продолжать свою агрессивную политику, можно точно ожидать усиления санкционного режима", - подчеркнула она.