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19:30 03.04.2021

Над организацией встречи президентов Зеленского и Байдена работают

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Над организацией встречи президентов Зеленского и Байдена работают

Украинские дипломаты и Офис президента усиленно работают над организацией встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

"И я активно, и министерство, и Офис президента работают над организацией визитов, как наших визитов в США разного уровня, безусловно, визита президента, и так же над приглашением для чиновников американских и, безусловно, президента посетить Украину", - сказала Маркарова в субботнем интервью изданию "Радио Свобода".

По ее словам, причиною проведения личной встречи президентов препятствует пандемия.

"Пока ситуация с визитами очень сильно зависит не только от политической воли или графиков, она также зависит от ситуации с COVID", - пояснила посол. 

Теги: #сша #посол #украина #президенты
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