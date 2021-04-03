Кулеба и глава ОБСЕ обсудили наращивание войск РФ вблизи границ Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и действующий глава ОБСЕ Анн Линде обсудили обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе и в Крыму и наращивание войск РФ вблизи границ Украины.

"Обсудили с действующим председателем ОБСЕ Анн Линде обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе и в Крыму, наращивание войск РФ вблизи границ Украины. Я подчеркнул, что сейчас важны четкие и сильные дипломатические сигналы, чтобы демотивировать Москву от дальнейших деструктивных шагов", - написал Кулеба на своей странице в Twitter в субботу вечером.

По его словам, необходимо "оставаться очень бдительными и непоколебимыми. Чем сильнее будут дипломатические сигналы сейчас, тем понятнее будет для России, что за любой новый виток эскалации ей придется заплатить высокую цену".

В пресс-службе Министерства иностранных дел Украины добавили, что Кулеба обратил особое внимание на рост в течение последних недель интенсивности российской пропаганды, в частности системных попыток распространять дезинформацию о якобы подготовке Украины к проведению военной эскалации. Глава МИД Украины заверил главу ОБСЕ, что подобные обвинения не имеют ничего общего с действительностью, ведь Украина остается преданной политико-дипломатическим путям урегулирования конфликта и деоккупации украинских территорий.

В свою очередь, Линде положительно отметила взвешенность действий Украины в условиях обострения Россией ситуации безопасности и заверила в дальнейшей неизменной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Также стороны обсудили пути решения проблемных безопасности и гуманитарных вопросов в зоне российско-украинского вооруженного конфликта.

Кроме того, Кулеба призвал ОБСЕ открыть дополнительные передовые патрульные базы ОБСЕ вдоль неконтролируемой участка российско-украинской государственной границы: "В следующие недели важно внимательно следить за каждым шагом России. И если сейчас место, где это внимание требуется больше, чем угодно, то это именно неконтролируемая участок границы между Украиной и Россией", - сказано в сообщении МИД.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины на севере, на востоке и на юге.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия имеет право перемещать войска в пределах территории страны по своему усмотрению, это не представляет угрозы для других государств. Так он ответил на вопрос украинского журналиста, с чем связана переброска российских войск к украинским границам.

По словам Пескова, РФ предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей. "Вы знаете, что по периметру рубежей РФ наблюдается повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран и т.д. и т.п. Это все обязывает быть начеку", - подчеркнул Песков.

В США считают, что Россия распространяет дезинформацию относительно ее действий на востоке Украины, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

2 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия способна дать отпор кому угодно, что усиливает позиции Украины для урегулирования ситуации на Донбассе дипломатическим способом.

"Касательно ситуации на востоке Украины. Сохранение режима полного прекращения огня – залог продолжения тяжелых, но очень необходимых переговоров в Минском и Нормандском форматах. В который раз подчеркиваю, наша армия способна дать отпор кому угодно. И это усиливает наши позиции для урегулирования дипломатическим способом. Именно дипломатическим, который выбрала Украина для реинтеграции временно оккупированных территорий и возвращения наших людей", - заявил Зеленский в видеоообращении по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны в пятницу.