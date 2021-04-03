На Донбассе вблизи Шум погиб украинский военный

На Донбассе в районе н.п.Шумы в субботу в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб украинский военнослужащий, сообщает оперативно-тактическая группировка "Север".

"Сегодня, 3 апреля, недалеко от населенного пункта Шумы, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", произошел подрыв на неизвестном минно-взрывном устройстве, в результате которого получил боевое травмирование несовместимое с жизнью военнослужащий Объединенных сил. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сказано в сообщении в Фейсбуке.

На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.