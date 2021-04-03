В Азербайджане зафиксирован рекордный с начала года прирост новых случаев заражения COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 2392 человек, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Это суточный рекорд числа заражений с начала 2021 года. Накануне сообщалось о 2361 случаях заражения.

Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 268,714 тыс.

По данным оперштаба, за сутки скончался 31 человек с коронавирусом, это наибольшее с начала 2021 года число летальных исходов за сутки. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3648.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 240,87 тыс. человек (+1063 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 24 тыс. 196 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 15 585 тестов на коронавирус (накануне 13 127 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 916,745 тыс. тестов на COVID-19.