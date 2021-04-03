Украинские пограничники задержали граждан Судана и Египта, которые пытались нелегально попасть в ЕС

Украинские пограничники задержали в Сумской области на границе с РФ гражданина Судана, а также гражданина Египта на Закарпатье, оба иностранца пытались нелегально попасть в ЕС, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"О появлении подозрительной личности у приграничного села Юнаковка узнали пограничники одноименного подразделения Сумского отряда. Вскоре 22-летнего суданца обнаружила и задержала группа реагирования. Иностранец нелегально пересек границу из России. Он имел копию паспорта и студенческий билет Московского финансово-промышленного университета", - говорится в сообщении.

Так, по словам нелегала, он планировал попасть через Украину в одну из стран Евросоюза.

"Также в ЕС пытался нелегально попасть 39-летний гражданин Египта, которого украинские пограничники задержали на Закарпатье. Пограничники Мукачевского отряда обнаружили нездешнего мужчину на окраине населенного пункта Астей Береговского района", - рассказали в ведомстве.

Задержанный иностранец признался, что планировал нелегально попасть к родственникам в Германию.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства нелегальных путешествий египтянина и суданца для принятия по ним соответствующих правовых решений.