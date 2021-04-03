В украинско-британских учениях "Cossack mace – 2021" примут участие более 1 тыс. военнослужащих, в том числе представители пяти государств-членов НАТО – Генштаб ВСУ

В украинско-британских командно-штабных учениях "Cossack mace – 2021" (Козак Мейс) примут участие более 1 тыс. военнослужащих, в том числе представители не менее пяти государств-членов НАТО, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В Николаевской области завершилась главная конференция по планированию украинско-британских командно-штабных учений с привлечением войск "Cossack Mace – 2021", которые состоятся через несколько месяцев", - говорится в сообщении на странице в Facebook.

Так, в целом в "Cossack mace – 2021", к проведению которого планируется привлечь представителей не менее 5 государств - членов НАТО и участников программы "Партнерство ради мира", примут участие более 1000 военнослужащих.

"Оперативно-стратегический фон обучения учитывает вероятностный характер развития военно-политической обстановки вокруг Украины. Согласно сценарию учения, штаб и подразделения многонациональной бригады привлекаются к отражению масштабного наступления вооруженных сил условной страны-агрессора", - рассказали в Генштабе.

В частности, будут отработаны действия в обороне с последующим переходом в наступление с целью восстановления государственной границы и территориальной целостности государства, подвергшегося агрессии со стороны соседнего государства.

"Еще одной важной задачей этого международного обучения является дальнейшее совершенствование возможностей межвидовой центра подготовки военных частей и подразделений обеспечивать проведение масштабных международных учений, которые являются главным и эффективным инструментом дальнейшего усиления совместимости Вооруженных сил Украины и армий стран-членов НАТО, - подытожили в ВСУ.

Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/1888638861305362